França: Sarkozy reduz a diferença para Hollande

Conforme o levantamento, realizado com 1.005 eleitores na quarta-feira e ontem, Hollande recuou de 29% para 28% na preferência do eleitorado, enquanto Sarkozy subiu de 24% para 25%, na comparação com a pesquisa anterior, feita na segunda e na terça-feira. Em um provável segundo turno entre os candidatos, Hollande derrotaria Sarkozy por 57% a 43%. Na previsão anterior, o socialista apresentava vantagem de 58% a 42%.

A candidata de extrema-direita Marine Le Pen tem 16% das intenções de voto, queda de um ponto porcentual sobre a pesquisa anterior, enquanto Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, baixou de 15% para 14,5%. O candidato centrista François Bayrou subiu meio ponto porcentual, para 10,5%.