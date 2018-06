França se prepara para retirar 1,2 mil soldados da República Centro Africana

O presidente francês, François Hollande, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o país deve trazer de volta 1.200 soldados estacionados na República Centro Africana no terceiro trimestre de 2015, quando as forças de paz das Nações Unidas começarem a chegar.

Hollande fez um discurso à bordo do porta-aviões Charles de Gaulle para as Forças Armadas. "Nós permitimos a esse país, um dos mais pobres do mundo, a começar a se recuperar", disse. A França ainda deve manter 800 soldados no país.

Paris mantém 2 mil soldados franceses no país africano desde o fim de 2013, quando uma rede de milícias extremistas derrubaram o governo local e começaram a praticar atos de violência sectária que mataram ao menos 5 mil pessoas. / Associated Press