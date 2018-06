França suspende entrega de navio de guerra à Rússia O presidente francês, François Hollande, suspendeu a entrega de navios de guerra à Rússia, um movimento que corre o risco de aprofundar as tensões com o Kremlin sobre atuação no conflito no leste da Ucrânia. Mais de uma semana após a França perder o prazo de entrega do primeiro dos dois navios, Hollande formalizou a suspensão. "A atual situação no leste da Ucrânia ainda não permite a entrega", disse o escritório do presidente, em comunicado. A medida vai durar até "novas ordens" do presidente, de acordo com o documento.