França suspende entrega de navio militar à Rússia

PARIS - O gabinete do presidente da França, François Hollande, anunciou nesta quarta-feira, 3, a suspensão da entrega de um navio militar para a Rússia em razão do apoio de Moscou a rebeldes separatistas que combatem o governo ucraniano.

O anúncio foi feito na véspera do início de um encontro de cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em Newport, no País de Gales.

"As condições que permitiriam à França autorizar a entrega do primeiro navio da classe Mistral não foram cumpridas nesse momento", disse o gabinete de Hollande, apesar do anúncio de um acordo entre os presidente russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Petro Poroshenko, sobre medidas para facilitar o fim do conflito ucraniano.

O contrato para a entrega de dois navios porta-helicópteros assinado em 2011 tinha o valor de US$1,2 bilhão. A entrega do primeiro navio, batizado Vladivostok, estava marcada para outubro deste ano e a do segundo, o Sevastopol, para 2015.

Em julho, Hollande dizia que a Rússia havia pago pelos navios e as sanções econômicas impostas pelos EUA e pela União Europeia a Moscou não eram retroativas. / AP