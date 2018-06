França também fechará embaixada no Iemên

A pasta não divulgou se as informações eram novas ou se estão ligadas ao alerta mundial emitido pelo Departamento de Estado norte-americano, que cita a possibilidade de ataques do grupo terrorista Al-Qaeda no Oriente Médio e na África do Norte. "Nós nunca comentamos sobre assuntos de inteligência", se limitou a dizer um porta-voz do Ministério.

No início deste ano, a França anunciou um programa de 20 milhões de euros para reforçar as medidas de segurança em suas embaixadas no Oriente Médio e na região do Sahel. A medida foi tomada depois que vários grupos terroristas ameaçaram atacar os interesses do país nessas regiões, devido a uma intervenção militar no Mali, em janeiro. Sete cidadãos franceses foram sequestrados por um grupo islâmico em fevereiro, em Camarões, e uma bomba explodiu em frente à embaixada francesa em Trípoli, na Líbia. Fonte: Dow Jones Newswires.