França terá lista de jihadistas e isolará presos

O governo da França anunciou ontem ao Parlamento as primeiras medidas oficiais para enfrentar a ameaça de novos atentados terroristas em Paris. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, informou que vai criar uma lista de jihadistas que serão monitorados continuamente e outra de radicais nas prisões que serão isolados nas penitenciárias. Além disso, a partir de setembro as empresas aéreas serão obrigadas a fornecer dados de passageiros.

As medidas foram anunciadas na volta da Assembleia Nacional. "A França está em guerra contra o terrorismo, contra os jihadistas e contra o islamismo radical", disse Valls. "A França não está em guerra contra uma religião. Mas ela protegerá os fiéis e os não fiéis."

A primeira medida a ser adotada é a criação de uma lista de condenados por terrorismo - por atos, tentativas, proselitismo ou participação ativa em redes jihadistas. "A lista obrigará os condenados por fatos relativos ao terrorismo ou tendo integrado grupos de combate terroristas a declarar domicílio e a se submeter a obrigações de controle."

A lista também será integrada com dados do Passenger Name Record (PNR), um sistema de coleta de informações de passageiros do transporte aéreo, que entrará em serviço em setembro. O PNR já existe nos EUA, na Grã-Bretanha e na Austrália e aumenta a controle sobre o percurso de passageiros, impedindo o deslocamento de suspeitos. A União Europeia também será convidada a adotar o mecanismo.

Nas prisões, os condenados por terrorismo serão isolados. O intuito é evitar o doutrinamento no interior do sistema penitenciário, tido como uma das origens da radicalização de jovens delinquentes. Hoje, 125 muçulmanos considerados jihadistas ultrarradicais estão presos na França, dos quais 45 em isolamento.

Valls também informou que o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, apresentará dentro de uma semana medidas para reprimir a propaganda jihadista na internet e nas redes sociais, uma forma de estancar o fluxo de europeus para o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no norte da Síria e do Iraque. De acordo com o diretor da Europol, Rob Wainwright, entre 3 mil e 5 mil europeus radicais muçulmanos estão combatendo nos dois países e representam ameaça de novos atentados na Europa. Ontem, o Parlamento da França aprovou por 488 a favor e 13 abstenções a continuidade dos bombardeios franceses no Iraque contra posições do EI.

Em Londres, o premiê britânico, David Cameron, deu pistas do que pode vir a ser adotado. O conservador anunciou a disposição de proibir programas de trocas de mensagens instantâneas que sejam criptografados - imunes ou de difícil leitura por serviços secretos -, dos quais o WhatsApp é o exemplo mais difundido no mundo.