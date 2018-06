França: tiros e explosões são ouvidos em apartamento cercado

TOULOUSE - Alguns tiros e explosões foram ouvidos no prédio onde Mohamed Merah, suspeito de ter matado sete pessoas em Toulouse, se esconde.

A polícia vem tentando fazer com que Merah se entregue depois dele ter atirado em direção à porta quando os oficiais tentaram entrar no apartamento no subúrbio de Toulouse.

Mais cedo, três fortes explosões foram escutadas.

Além das explosões, testemunhas disseram ter visto luzes alaranjadas que seriam efeito das detonações que podem ter ocorrido no apartamento.

