França vai impor quarentena de 10 dias para passageiros vindos do Brasil

A França vai ordenar uma quarentena estrita de 10 dias para todos os viajantes vindos do Brasil a partir de 24 de abril, segundo anunciado neste sábado, 17, pelo primeiro-ministro Jean Castex.

O país decidiu nesta semana suspender todos os voos vindos do Brasil. A medida será prorrogada até 23 de abril e, no dia seguinte, apenas residentes na França ou portadores de passaporte francês ou da União Europeia poderão voar para o país.

O governo vai impor uma quarentena de 10 dias a todos os viajantes na chegada e as autoridades farão verificações antes e depois do voo se os viajantes tomaram as providências necessárias para se isolarem.

A polícia também será usada para garantir que a quarentena seja respeitada,segundo a nota. Antes de embarcar no avião, os viajantes autorizados deverão apresentar um teste PCR negativo com menos de 36 horas.

As mesmas medidas também serão implementadas gradualmente até 24 de abril para as pessoas que retornam da Argentina, Chile e África do Sul, onde foi detectada a presença de outras variantes do coronavírus. / Com informações da Reuters.