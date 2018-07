França:Sarkozy diz crer em vitória e corteja direitistas

No discurso, Sarkozy prometeu controlar a imigração e preservar empregos, num sinal de que cortejará os eleitores da ultradireitista Marine Le Pen, que deve terminar o primeiro turno em terceiro lugar, com aproximadamente 20% dos votos.

De acordo com as projeções e as pesquisas de boca-de-urna, Hollande terminará o primeiro turno à frente de Sarkozy. Pesquisas de intenção de voto feitas antes das eleições de hoje apontam vitória de Hollande no segundo turno. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.