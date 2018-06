Francês é sequestrado por grupo extremista na Argélia

Em um vídeo publicado em redes sociais, um membro mascarado da organização que se intitula Jund al-Khilafah (Soldados do Califado) dirigiu a ameaça ao presidente francês, François Hollande, e afirmou que o sequestrado seria morto se as ofensivas não parassem em 24 horas. O grupo disse estar respondendo a um pedido do porta-voz do Estado Islâmico, Abu Muhammad al-Adnani, para que atacassem europeus e norte-americanos.

O Ministério das Relações Exteriores da França confirmou a autenticidade do vídeo e identificou o refém como sendo Herve Gourdel, de 55 anos. Hollande conversou com o primeiro-ministro argelino, Abdelmalek Sellal, por telefone. O gabinete do presidente francês afirmou em depoimento que haveria "cooperação total" entre a Franca e a Argélia para encontrar o refém.

Gourdel aparece no vídeo rodeado por dois homens armados e mascarados. Ele conta que foi sequestrado no domingo e reitera as demandas pelo fim dos ataques aéreos franceses. As forças armadas da França se uniram aos Estados Unidos no dia 19 de setembro para atacar militantes do grupo Estado Islâmico no Iraque. Fonte: Associated Press.