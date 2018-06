Francês será novo presidente do Banco do Vaticano O Vaticano escolheu o banqueiro francês Jean-Baptiste de Franssu para chefiar o Instituto de Obras Religiosas, mais conhecido como Banco do Vaticano. Com experiência em bancos de investimento, Franssu já estava atuando como membro do Conselho Econômico do Vaticano, em meio à reformulação promovida pelo papa Francisco na instituição financeira.