Francesa sequestrada morre na Somália

MOGADÍSCIO - A França anunciou ontem a morte de Marie Dedieu, francesa que havia sido sequestrada no Quênia pela milícia islâmica Al-Shabab, braço da Al-Qaeda. Ela havia sido levada para a Somália, onde os fundamentalistas operam. Em reposta à morte de Marie e ao sequestro de outras três europeias, ainda em cativeiro, militares quenianos e somalis admitiram que têm realizado ações conjuntas contra a Al-Shabab na Somália.

Nairóbi afirmou ter enviado 1,6 mil soldados à Somália para combater a Al-Shabab. A intenção é afastar os militantes dos pontos turísticos do Quênia, já que, nas últimas seis semanas, quatro sequestros ocorreram nesses locais.

Marie, de 66 anos, era tetraplégica, tinha câncer e vivia na ilha de Manda, no Quênia, quando foi sequestrada no início do mês. "Os contatos que o governo francês usava para procurar e assegurar a libertação nos comunicaram a morte dela. Mas não pudemos confirmar a data ou as circunstâncias", afirmou a chancelaria francesa.

De acordo Emmanuel Chirchir, porta-voz do Exército do Quênia, as fortes chuvas atrapalham o avanço das tropas na Somália. "Matamos 73 rebeldes em nossas operações e, até agora, ocupamos três cidades somalis. Nenhuma morte foi registrada do lado queniano", disse Chirchir.

A Al-Shabab negou as mortes de seus membros. Disse que não houve combate direto e que os estrangeiros estão em Taabto, Qoqani e nas proximidades de Elwaq. "Abandonamos essas cidades depois que aviões quenianos bombardearam nossa área, matando animais e civis", afirmou Abdiasis Abu Musab, porta-voz da Al-Shabab.

Segundo o general somali Yusuf Hussein Dumaal, o primeiro objetivo das operações conjuntas é conquistar a cidade de Kismayo, considerada o centro de operações da Al-Shabab. A localidade fica 120 quilômetros ao sul de Afmadow, onde os radicais reforçaram suas defesas para tentar deter o avanços das forças da Somália e do Quênia.

Ontem, uma explosão deixou seis feridos em Mogadíscio. Na terça-feira, a explosão de um carro-bomba na capital somali matou seis pessoas - o atentado foi em retaliação às operações militares do Quênia na Somália. / AP