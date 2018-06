Franceses conseguem reparar caixa-preta de avião da EgyptAir

CAIRO - A comissão francesa de investigação do acidente com o avião da Egyptair, que caiu em maio no Mar Mediterrâneo, conseguiu reparar o sistema eletrônico da caixa-preta que contém dados do voo, informou o Ministério de Aviação do Egito.

O reparo aconteceu nos laboratórios da comissão francesa, onde foram realizados diferentes testes para verificar se os dados do avião estavam na caixa-preta.

Segundo um comunicado, nesta terça-feira, 28, começará o processo de reparação do sistema eletrônico da caixa-preta da cabine da aeronave, onde se espera encontrar gravações das conversas dos pilotos.

Em seguida, será transferida para o Cairo para realizar análise de dados no Departamento Central para Acidentes Aéreos no Ministério de Aviação Civil do Egito. A expectativa é que as análises ajudem a esclarecer as causas do acidente.

O avião, um Airbus A320 que fazia o voo Paris-Cairo, desapareceu dos radares no dia 19 de maio, após entrar pouco mais de um quilômetro no espaço aéreo egípcio, e caiu nas águas do Mediterrâneo. / EFE