Franceses e peruano estão entre mortos em naufrágio

Dois turistas franceses e um tripulante peruano são os mortos registrados até agora no naufrágio de um cruzeiro ocorrido na noite de ontem na costa italiana, informam os jornais italianos La Repubblica e Corriere della Sera. A suspeita é que eles tenham morrido afogados.

Estima-se que entre 50 e 70 pessoas ainda estejam desaparecidas. As equipes de resgate estão vasculhando o interior do navio à procura de vítimas. Há 14 feridos, dois deles em estado grave.

Segundo a imprensa italiana, estavam no navio Costa Concórdia mais de quatro mil pessoas, sendo cerca de três mil passageiros, um terço deles italianos. O consultado do Brasil em Roma informou que 53 brasileiros estavam no navio - 47 turistas e seis tripulantes. Até o momento, não há informações de brasileiros entre os mortos, feridos e desaparecidos.

Ainda não foram divulgadas as causas oficiais do acidente, mas aparentemente o naufrágio foi provocado pelo choque do navio com uma rocha.