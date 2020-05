Franceses podem sair sem permissão pela 1ª vez em quase dois meses

The New York Times, O Estado de S.Paulo

PARIS - Pela primeira vez em quase dois meses, os franceses podem deixar suas casas sem preencher formulários especiais de liberação - uma obrigação nas últimas oito semanas para autorizar uma série de saídas permitidas, como compras de supermercado, consultas médicas ou exercícios ao ar livre.

A França começou a suspender seu confinamento nesta segunda-feira, 11. O ritmo varia de acordo com a região, mas algumas escolas reabriram, algumas lojas fecharam as persianas e alguns salões de beleza estavam até lotados.

As medidas estão entre as que entram em vigor em toda a Europa na segunda-feira, mas os países traçam um longo caminho a seguir. A Alemanha e a Espanha também introduziram novas liberdades como parte de um retorno gradual à vida pública.

Mas, para a maioria dos europeus, a vida ainda não está se aproximando do normal. Embora a capacidade de deixar formulários de liberação para trás tenha sido uma grande mudança para os moradores de Paris, não houve madrugadores em cafés, que, como restaurantes, bares, cinemas e teatros, permanecerão fechados. As máscaras são obrigatórias e o distanciamento social é a norma no transporte público.

A Champs-Élysées, a famosa avenida de Paris, estava sem pedestres. "Não há ninguém aqui. Acho que nunca vi isso assim", disse Salim Samaoli, consultor de 34 anos que estava subindo a avenida para encontrar um cliente pela primeira vez em dois meses.

"Vamos ter que conviver com o vírus por algum tempo, e a suspensão do confinamento não é um retorno à vida como costumava ser", disse Olivier Véran, ministro da Saúde da França, à BFM TV na segunda-feira.

Mais de 26 mil pessoas morreram por conta do coronavírus na França, mas as hospitalizações diminuíram lentamente nas últimas semanas. No domingo, houve apenas 70 novas mortes nas 24 horas anteriores - o número mais baixo desde que o lockdown foi implementado em março.

Na Alemanha, onde o alívio gradual das restrições de movimento continuou na segunda, com mais crianças retornando às salas de aula e no estado da Renânia do Norte-Vestfália permitindo a reabertura de academias, o país assistiu com cautela ao aumento do número de novas infecções.

O número de pessoas infectadas por cada caso recém-detectado quebrou sua tendência de queda no fim de semana, ficando acima de um por dois dias consecutivos.

Metade da população da Espanha mudou na segunda-feira para regras mais relaxadas que permitem que grupos de até 10 pessoas se reúnam, jantem ao ar livre em bares e restaurantes recentemente reabertos e visite pequenas lojas e empresas. O Ministério da Saúde espanhol disse que 123 pessoas morreram nas 24 horas anteriores, o menor número diário desde 18 de março.

Mas as mudanças entram em vigor apenas em partes da Espanha. O restante do país - incluindo as duas maiores cidades, Madri e Barcelona - será mantido por enquanto sob controle mais rígido. O Ministério da Saúde disse que o risco de infecção ainda não era baixo o suficiente para passar para a próxima fase de reabertura.

Salvador Illa, o ministro da Saúde da Espanha, insistiu na sexta-feira que as regiões não devem tentar sair do bloqueio rapidamente, correndo o risco de provocar um aumento nos casos. "Não é uma corrida", disse.