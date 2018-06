Franceses tomam aeroporto em Kidal, no norte do Mali

SEGOU, MALI - Os soldados franceses no Mali tomaram o controle do aeroporto de Kidal, a última cidade no norte do país que ainda está sob poder dos rebeldes islamitas. Um porta-voz do Exército francês em Paris disse que as tropas realizaram uma ofensiva durante a madrugada e continuam o ataque em Kidal nesta quarta-feira, 30.

"Um avião francês aterrissou na pista do aeroporto de Kidal", disse um funcionário local. "Eles assumiram posição em torno do aeroporto." A informação foi confirmada por líderes tuaregues e uma fonte de segurança regional.

Durante o fim de semana, os militares franceses retomaram a cidade de Timbuctu, acabando com o domínio de 10 meses dos rebeldes sobre a região.

Centenas de cidadãos saquearam lojas em Timbuctu na terça-feira, alegando que os estabelecimentos pertenciam a "árabes" e "terroristas" ligados aos radicais islamitas que ocuparam a cidade por dez meses.

As informações são da Dow Jones