Franceses vão às urnas em eleições legislativas

Pesquisas de opinião divulgadas antes do fim da campanha mostraram os socialistas e seus aliados parlamentares no caminho para tomar o controle da Assembleia Nacional (Câmara dos Deputados). Hollande, que derrotou Nicolas Sarkozy na eleição presidencial em maio, pediu aos eleitores que lhe deem a maioria de que ele necessita para conduzir a França em meio à crise da dívida, ao crescente desemprego e à frágil economia. As informações são da Dow Jones.