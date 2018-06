Francisco cancela mais um evento por conta de doença

Francisco havia planejado visitar o Hospital Gemelli na tarde desta sexta-feira, onde iria celebrar uma missa. Mas quase uma hora depois do horário previsto para o pontífice chegar, o Vaticano emitiu um comunicado dizendo que ele estava cancelando o compromisso devido a uma indisposição "inesperada".

O pontífice tem apenas um pulmão inteiro. No início deste mês, ele já cancelou um compromisso no início do mês devido a um problema de estômago e decidiu não participar de uma procissão de quilômetros de extensão na semana passada para descansar antes de uma viagem ao sul da Itália. Fonte: Associated Press.