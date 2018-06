Francisco e Bento XVI enviam cartas a ateus

Alguns parágrafos da carta foram publicados na edição de hoje do jornal La Repubblica, o mesmo que há duas semanas publicou uma carta similar do papa Francisco ao diretor ateu do periódico.

As cartas indicam que Francisco e Bento XVI, que habitam lados opostos dos jardins vaticanos, estão em campanha para atrair os descrentes. Os textos mostram que o papa e o papa emérito têm a mesma opinião sobre determinados assuntos e alimentam especulações de que estejam trabalhando em conjunto.

Enquanto a carta de Francisco foi endereçada ao diretor do jornal, a de Bento XVI teve como destinatário o matemático Piergiorgio Odifreddi, outro conhecido ateu italiano.

Apesar de o teor das duas cartas ser muito parecido, o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, alegou tratar-se de "coincidência" e negou que tenha havido colaboração. Fonte: Associated Press.