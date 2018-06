Imagens distribuídas pelo jornal do Vaticano mostraram os dois pontífices vestidos de branco em uma sala da residência onde Bento XVI vive desde pouco depois de sua renúncia, em fevereiro.

Francisco e Bento XVI também rezaram juntos em uma capela adjunta à casa, situada nos jardins do Vaticano.

Esta é a primeira vez que o Vaticano divulga imagens do interior da residência do papa emérito. Fonte: Associated Press.