Franco inibiu nacionalismo Durante a ditadura do general Francisco Franco (1939-1975), as manifestações do nacionalismo da Catalunha foram duramente reprimidas pelo governo central, em Madri. Um dos focos da resistência republicana na Guerra Civil Espanhola (1936-1939), Barcelona viu o principal líder catalão, Lluís Companys , ser executado no Castelo de Montjuic, em 1940. A língua catalã também foi banida das escolas e dos documentos de Estado. A única alternativa de expressão da cultura catalã foi seu mais importante clube de futebol, o Barcelona.