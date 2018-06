François Hollande deve ligar para Merkel se for eleito

"Acho que esta noite, se François Hollande for eleito presidente da república, ele falará com a chanceler alemã porque é lá que fica a chave para a recuperação da Europa", disse Ayrault.

Ayrault, que fez a declaração enquanto votava na cidade de Nantes, de onde é prefeito, se recusou a confirmar rumores de que Hollande o indicará como primeiro-ministro se conseguir bater nas urnas o atual presidente francês, Nicolas Sarkozy.

Os insistentes apelos de Hollande durante sua campanha presidencial para que seja renegociado o pacto fiscal da União Europeia - que impõem fortes restrições de gastos numa tentativa de fazer a zona do euro superar sua crise fiscal - provocaram ira entre os política em Berlim.

Mas Hollande, que é o favorito nas eleições de hoje, tem se beneficiado da crescente frustração dos eleitores, que criticam as medidas de austeridade de Sarkozy.

Embora Merkel precise que a França, assim como todos os demais países da área do euro ratifiquem o acordo, a chanceler alerta que o relaxamento das medidas afetaria os mercados e minaria a confiança dos investidores no longo prazo. As informações são da Dow Jones.