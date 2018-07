François Hollande é o mais votado no primeiro turno na França

O socialista François Hollande conquistou a maioria dos votos no primeiro turnos das eleições presidenciais na França, segundo estimativas iniciais divulgadas logo após o fim da votação.

Segundo as projeções, feitas com base nos resultados iniciais, Hollande recebeu 28%, à frente do presidente Nicolas Sarkozy, de centro-direita, que ficou com 26%.

Os dois deverão se enfrentar no segundo turno, marcado para 6 de maio. O primeiro turno foi disputado por dez candidatos.

Os resultados iniciais indicam que a líder de extrema direita Marine Le Pen ficou em terceiro lugar, com 20% dos votos.

Cerca de 70% dos eleitores franceses compareceram às urnas neste domingo, em uma eleição marcada por uma forte preocupação com a crise na zona do euro e com o desemprego provocado por ela.

'Buy European'

Sarkozy, que ocupa a Presidência desde 2007, conduziu sua campanha sob o slogan de que só ele é capaz de preservar a "França forte" e prometeu reduzir o grande deficit orçamentário francês e combater a evasão fiscal.

Ele também defende um ato chamado "Buy European" ("compre produtos europeus") para contratos públicos e ameaçou tirar a França da zona migratória comum europeia, alegando que alguns países-membros não têm feito o bastante para conter a imigração de não-europeus.

Hollande diz que "é a vez de a esquerda governar" e prometeu aumentar impostos sobre grandes corporações e pessoas que ganham mais de 1 milhão de euros por ano.

O candidato socialista defende um aumento no salário mínimo, a contratação de mais 60 mil professores e a redução na idade para aposentadoria de alguns trabalhadores, de 62 para 60 anos.

Se eleito, Hollande será o primeiro presidente esquerdista da França desde François Mitterrand, que cumpriu dois mandatos entre 1981 e 1995.

Frustrações

Salários, pensões, impostos e desemprego são apontados como as principais preocupações dos eleitores franceses na atual votação.

E, na opinião de parte dos cidadãos, os candidatos falharam em apresentar soluções concretas para esses problemas, numa campanha de pouco brilho.

As frustrações com o estilo mais exibicionista de Sarkozy e com a imagem apagada de Hollande também favoreceram o crescimento de candidatos radicais.

Marine Le Pen, de extrema direita, deu fôlego à plataforma anti-imigração de seu partido, a Frente Nacional.

No outro lado do espectro político, Jean-Luc Mélenchon, apoiado pelo Partido Comunista, ganhou adeptos entre os eleitores de extrema esquerda.

O centrista François Bayrou se postula pela terceira vez. Em 2007, ele ficou em terceiro lugar, com quase 19% dos votos.