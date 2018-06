François Hollande vence eleição na França

A votação será encerrada às 15 horas (horário de Brasília) em algumas grandes cidades francesas, mas amostras de números preliminares mostram que Hollande, de 57 anos, obteve entre 52% e 53% dos votos. Sarkozy, que tem a mesma idade, teria conquistado de 46,7% a 48% dos votos, indicam os dados. Pesquisas de opinião divulgadas até sexta-feira já apontavam a provável vitória de Hollande.

A crise europeia deixou profundas cicatrizes na economia francesa, fazendo a taxa de desemprego subir para quase 10%, a mais alta em 13 anos, e a dívida pública saltar para quase 90% do Produto Interno Bruto (PIB), de 64% em 2007, quando Sarkozy assumiu a presidência.

Hollande prometeu, se eleito, se esforçar para reduzir o déficit orçamentário francês para não alimentar ainda mais a crise da zona do euro. Diante da fragilidade da economia francesa, a segunda maior depois da Alemanha na área do euro, o socialista prometeu buscar ajuda fora do Banco Central Europeu (BCE), uma ideia a qual os alemães se opõem. As informações são da Dow Jones.