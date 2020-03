Frase de Piñera sobre violência contra mulher causa revolta no Chile

SANTIAGO - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, cometeu nesta segunda-feira, 2, um novo erro político ao culpar as mulheres vítimas de violência e abuso. "Às vezes, não é apenas a vontade dos homens de abusar, mas também a posição das mulheres em serem abusadas", disse Piñera, durante a promulgação de uma lei que endurece a pena para feminicídios. "Temos de corrigir o agressor e também dizer à pessoa abusada que ela não pode permitir que isso aconteça, que toda a sociedade a ajudará e a apoiará para denunciar e evitar que esses fatos sigam acontecendo."

Piñera tem 6% de popularidade, a mais baixa aprovação desde a volta da democracia no Chile. Em janeiro, o apoio ao presidente caiu 19 pontos porcentuais com relação a pesquisas anteriores, enquanto a rejeição subiu 32 pontos porcentuais e chegou a 82%. Parte desse desastre político se deve aos protestos populares do ano passado – e a maneira desastrosa com a qual o governo lidou com as manifestações.

No evento desta segunda, era para Piñera marcar alguns pontos. Ao lado da primeira-dama, Cecilia Morel, e da ministra das Mulheres, Isabel Plá, bastava promulgar a lei ­– batizada de "Gabriela", em homenagem à Gabriela Alcaíno, de 17 anos, assassinada pelo namorado – e proferir um discurso. No entanto, a fala do presidente provocou uma nova crise de imagem.

"É intolerável culpar a vítima de violência de gênero, ainda mais no contexto da promulgação da #LeyGabriela. É uma declaração da ignorância que violenta as mulheres, especialmente as vítimas de violência", disse o Observatório Contra Assédio Sexual, em comunicado.

A gafe levou Piñera a publicar mais tarde uma nova mensagem à imprensa. "Quero ser muito claro: a posição do nosso governo é de tolerância zero contra todos os tipos de violência ou abuso contra mulheres", disse. Depois, nas redes sociais, tentou de novo se explicar. "As coisas claras: nunca disse que a mulher pode ter responsabilidade. O que disse é que muitas mulheres abusadas não podem denunciar e não recebem proteção efetiva a tempo."

As declarações de Piñera foram dadas na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, quando se espera uma grande manifestação em Santiago. No ano passado, a comemoração reuniu mais de 200 mil mulheres. E tudo o que o presidente chileno não quer é mais uma multidão protestando contra ele nas ruas. /AFP