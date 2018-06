Fraude causou manifestações Denúncias de fraude nas eleições legislativas de novembro, na Rússia, levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas do país. O partido do então premiê Vladimir Putin, o Rússia Unida, sofreu perdas no Parlamento, mas conseguiu manter a maioria. No entanto, ativistas e a oposição alegam que milhares de votos foram fraudados. Nas eleições presidenciais, houve denúncias similares.