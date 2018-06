Frio brutal retorna ao Meio-Oeste dos EUA

A previsão dos meteorologistas é de que o padrão climático que leva a corrente de ar polar do Ártico mais ao sul do que o normal mantenha as temperaturas bem abaixo de zero amanhã.

As escolas públicas de Chicago cancelaram as aulas hoje, mantendo em casa quase 400 mil alunos.

Em Michigan, a neve forçou o fechamento de estradas. Pelo menos três pessoas morreram no fim de semana em acidentes atribuídos ao mau tempo.

No Alasca, enquanto isso, uma avalanche ocorrida na semana passada bloqueou a única estrada que leva à cidade de Valdez. Não há previsão de reabertura da estrada que leva à cidade de 4.100 habitantes. Fonte: Associated Press.