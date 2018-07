Frio e longas filas no reduto de Romney Eleitores desafiaram o clima ontem em Boston, base da campanha do republicano Mitt Romney. Na capital de Massachusetts, enfrentaram longas filas e temperaturas abaixo de zero para votar. Apesar do clima, o número de pessoas que compareceu às urnas foi grande. Até o meio-dia, 27% dos eleitores registrados haviam votado em Boston, de acordo com a prefeitura da cidade.