Frio glacial atinge regiões mais quentes dos EUA Moradores da região sudeste dos EUA estocaram alimentos e combustível nesta terça-feira, escolas e escritórios fecharam as portas e responsáveis pelas estradas estão a postos à espera da onda de frio polar e tempestade de neve vinda da região central do país. Neve, gelo e temperaturas abaixo de zero ameaçam uma região mais acostumada com ar-condicionado e protetor solar do que com casacos e escavadeiras.