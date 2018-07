Frota da Rússia entra no Mediterrâneo em direção à Síria Uma frota russa com navios de guerra, destinada ao porto sírio de Tartus, entrou no Mediterrâneo, informou nesta terça-feira o Ministério da Defesa da Rússia. "As embarcações russas passaram hoje pelo Estreito de Gibraltar e entraram no Mediterrâneo às 12h GMT (9h de Brasília)", afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa, citado pela agência Itar-Tass.