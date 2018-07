Fuga dramática teve a ajuda de dois dissidentes Chen Guangcheng aproveitou alguns segundos de ausência dos guardas que vigiam sua casa para escalar o muro que cerca o local na noite do último domingo. Cego, ele caminhou durante horas, nas quais tropeçou inúmeras vezes, passou sobre sete obstáculos e atravessou um rio, até entrar em contato com os dois amigos que o levaram a Pequim: He Peirong e Guo Yushan, que foram detidos na sexta-feira.