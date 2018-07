Fugitivo mais procurado da França abandona carro com explosivos em shopping

PARIS - Fugitivo mais procurado da França desde que escapou no dia 1.º em um helicóptero de uma prisão ao sul de Paris, Redoine Faid conseguiu fugir na terça-feira 24 com um cúmplice durante uma perseguição policial e abandonou um veículo com explosivos plásticos.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 25, por veículos de imprensa após gravações de câmeras do shopping My Place da cidade de Sarcelles, onde foi encontrado o Renault Laguna com placa falsa, mostrarem os dois suspeitos.

A polícia perseguiu o veículo por considerá-lo suspeito. No interior do carro foram encontrados pacotes com explosivos plásticos, além de uma caixa com pavios e detonadores, o que levou os seguranças do shopping a retirarem as pessoas do centro comercial.

Graças às gravações das câmeras de segurança, "Faid foi reconhecido" como um dos ocupantes do veículo, embora os investigadores estejam tentando obter algum vínculo material que permita confirmar sua presença, segundo uma fonte citada pelo jornal Le Parisien.

Redoine Faid, de 46 anos e com um longo histórico de crimes, foi condenado há três meses a 25 anos de prisão por envolvimento em um assalto a um carro-forte em 2010, no qual morreu um policial.

Faid tinha fugido da prisão em 2013 e voltou a fugir no dia 1.º da penitenciária de Réau, graças a três cúmplices que sequestraram um helicóptero com piloto e aterrissaram em um pátio do centro penitenciário. / EFE