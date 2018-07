Fujimori cai da cama e é levado ao hospital no Peru

Associated Press

LIMA - O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, preso por crimes de lesa humanidade, caiu da cama na prisão onde está e sofreu feridas leves na orelha, mas foi levado a um hospital onde teve de passar por cirurgia, disseram nesta quinta-feira, 13, as autoridades peruanas.

"Fujimori teve um pequeno problema às 4 horas da manhã. Ele tem uma cama clínica na cela, mas parece que não levantou as grades e caiu da cama", disse José Pérez, chefe do Instituto Nacional Penitenciário à rádio RPP, sediada em Lima, capital do pais.

Ainda segundo Pérez, quando o ex-presidente caiu, bateu a cabeça em uma gaveta aberta e sofreu um corte na orelha. "Ele foi levado a um hospital, passou por uma tomografia e está bem. Sangrou na orelha, mas levou quatro pontos", continuou.

Fujimori está consciente, mas de acordo com Pérez ele "ficou inconsciente por um breve período" logo após a queda, o que motivou sua transferência para o Hospital de Doenças Neoplásicas, onde o ex-presidente costuma ser atendido. Fujimori ficará no local até que os médicos decidam pelo seu retorno à prisão, já que foi condenado a 25 anos pelo assassinato de 25 pessoas e pelo sequestro de outras duas.