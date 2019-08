Fumaça de incêndios na Amazônia chegam a território peruano

LIMA - A fumaça dos incêndios florestais que afetam a Amazônia no Brasil e na Bolívia há mais de duas semanas chegou a algumas províncias do Peru, segundo fontes do Centro de Operações de Emergência Regional (COER) do departamento de Madre de Dios.

Trata-se de uma cortina fina de fumaça que apareceu na última segunda-feira, 19, na província de Tambopata, situada na região de Madre de Dios, devido ao ar que chega proveniente dos dois países vizinhos.

Por enquanto, a percepção da população acontece através de um cheiro não muito forte, e por enquanto as autoridades regionais não tomaram medidas de emergência. A qualidade do ar é vigiada pelo Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) e outras instituições competentes.

Por sua vez, o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre do Peru (Serfor) descartou que o grande incêndio que se expande na região boliviana de Santa Cruz de la Sierra represente perigo para o território peruano. EFE