Fumaça do vulcão em Bali diminui; voos são retomados

As densas colunas de fumaça do vulcão Mount Agung, em Bali, foram reduzidas a finas nuvens de vapor, fazendo com que as companhias aereas australianas que haviam cancelado alguns vôos no fim de semana para a ilha resort retomassem seus horários quase que em toda sua normalidade.

A Agência de Contenção de Desastres da Indonésia disse nesta segunda-feira, 04, que o vulcão permanece em seu nível de alerta mais alto, mas a maior parte de Bali é segura para turistas.

A zona de exclusão ao redor do vulcão ainda se estende por 10 quilômetros da cratera em algumas direções. Mais de 55 mil pessoas estão vivendo em abrigos.

As companhias aéreas Jetstar e Virgin Australia, que cancelaram vôos durante o fim de semana, mesmo com a diminuição da nuvem de fumaça, disseram que retomarão seus serviços apenas hoje.

O centro de monitoramento de cinzas vulcânicas da região em Darwin, na Austrália, parou de emitir avisos para o Agung, refletindo que atualmente ele não representa uma ameaça para as aeronaves. E que retomaria os avisos se houver outra erupção.

Dezenas de milhares de turistas ficaram presos na ilha quando o aeroporto internacional de Bali foi fechado por quase três dias na semana passada.

Os vulcanólogos do governo indonésio afirmam que a cratera do Agung está mais de um terço cheia de lava e que ainda há um alto risco para novas erupções.

As últimas grandes erupções do vulcão ocorridas em 1963 mataram mais de 1.100 pessoas e ele permaneceu ativo por mais de um ano.

David Boutelier, um geólogo da Universidade de Newcastle na Austrália, disse que a chance de uma explosão violenta ainda é "muito alta", mas provavelmente não é tão alta como há várias semanas, porque a pressão está sendo liberada. /AP