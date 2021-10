Fumio Kishida é eleito primeiro-ministro do Japão

Fumio Kishida foi eleito oficialmente como o 100º primeiro-ministro do Japão nesta segunda-feira, 4, após vencer a maioria dos votos nas duas casas do parlamento japonês.

O mais novo premiê decidiu, segundo a emissora pública NHK, dissolver o parlamento na próxima semana e convocar uma eleição para 31 de outubro.

A expectativa inicial era de que as novas eleições fossem realizadas em novembro, mas Kishida parece ter como objetivo explorar uma queda acentuada no número de infecções por coronavírus e a sua popularidade enquanto novo ocupante do cargo de primeiro-ministro.

O primeiro-ministro anterior, Yoshihide Suga, teve índices de apoio de cerca de 70% logo após assumir o cargo há cerca de um ano, mas foi criticado por como lidou com a pandemia - isto foi o que abriu caminho para um novo rosto para liderar o Partido Liberal Democrata (LDP) por meio da eleição.

Kishida, 64, ex-ministro das Relações Exteriores com imagem de construtor de consenso discreto, derrotou três concorrentes na semana passada para liderar o partido, que controla o parlamento e, portanto, define o chefe do executivo.

A decisão de Kishida foi provavelmente influenciada por não querer repetir um erro cometido por Suga, que não convocou uma eleição quando seu apoio ainda era forte, disseram analistas. / Com informações da Reuters