Funcionária de creche esfaqueia 3 bebês e 2 adultos em Nova York

NOVA YORK - Uma funcionária esfaqueou três bebês em uma creche em Nova York nesta sexta-feira, 21, antes de cortar os próprios pulsos e ser levada sob custódia, informou a polícia.

A mulher não identificada, que também esfaqueou dois adultos no incidente no bairro de Queens, estava em condição estável, disse Juanita Holmes, chefe-assistente de patrulha do Departamento de Polícia de Nova York, em entrevista coletiva.

A polícia não tinha detalhes sobre um possível motivo.

A funcionária de 52 anos é acusada de esfaquear duas meninas e um menino, com idades entre três dias e um mês, segundo a polícia. Todos os três foram internados e estavam em condição grave, mas estável.

A mulher também esfaqueou um homem de 31 anos, que se acredita ser o pai de uma das crianças, e uma mulher de 30 anos no berçário noturno, conhecido como Mei Xin Care.

Uma faca de cozinha e um cutelo foram encontrados no local, segundo a polícia.

Holmes disse que nove crianças e vários pais estavam no local particular quando o ataque ocorreu.

Os dois adultos que foram esfaqueados vivem na casa, disse o porta-voz da Polícia, Thomas Antonetti, acrescentando que a agressora trabalhava no berçário, mas não morava lá. / REUTERS