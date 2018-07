Funcionários anunciam acordo com ArcelorMittal nos EUA O Sindicato dos Siderúrgicos dos Estados Unidos anunciou neste sábado uma tentativa de acordo de três anos com a ArcelorMittal do país, que afetará cerca de 14 mil trabalhadores. O sindicato disse que dará mais detalhes em breve. De qualquer modo, o contrato atual, que teria expirado no dia 1º de setembro, foi prorrogado até que o acordo seja ratificado.