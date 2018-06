Funcionários da Casa Branca sabiam de investigação Altos funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos foram informados em junho de 2012 de que investigadores estavam analisando as reclamações de que grupos conservadores estavam sendo perseguidos pela Receita Federal norte-americana (IRS, na sigla em inglês), disse o inspetor geral do Departamento do Tesouro dos EUA para a administração tributária, J. Russell George. Dessa forma, funcionários do governo do presidente Barack Obama sabiam que havia uma investigação durante o calor da campanha presidencial do ano passado.