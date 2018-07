O sindicato busca um bônus de 500 libras (aproximadamente US$ 775) para cada um dos 20 mil funcionários que representa. Os trabalhadores do metrô já garantiram pagamentos similares para trabalharem durante os jogos, enquanto os que atuam na rede de aluguel de bicicletas também pediram remuneração adicional. A Olimpíada de 2012 acontece entre 27 de julho e 12 de agosto. As informações são da Associated Press.