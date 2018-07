Funcionários do metrô de Lisboa fazem greve Funcionários do metrô lisboeta paralisaram atividades nesta quinta-feira, 30, por 24 horas. A greve representa mais um protesto contra as medidas de austeridade promovidas pelo governo de Portugal. O Metropolitano de Lisboa transporta em média 500 mil passageiros por dia, e a interrupção do serviço provocou congestionamentos nas ruas e longas filas nas paradas de ônibus da capital portuguesa.