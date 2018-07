Funcionários do metrô e de trens param na Espanha Os serviços de trem e metrô em Barcelona e Madri foram parados nesta segunda-feira, pois seus funcionários convocaram paralisação em protesto contra os cortes de salários e reformas no setor. Centenas de viagens foram canceladas, causando congestionamentos nas duas cidades. No metrô, a greve ocorreu na hora do rush, durante a manhã.