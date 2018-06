Funcionários públicos da Grécia mantêm greve

Na semana passada, o governo da Grécia havia invocado a Constituição para forçar os funcionários dos transportes públicos a encerrar a greve, depois de eles ignorarem uma ordem judicial para acabar com a paralisação de oito dias que afetou Atenas e atrapalhou o trânsito para milhares de cidadãos.

Diversos serviços públicos de transporte foram paralisados para protestar contra uma decisão do governo de cancelar pagamentos anuais e impor cortes de salários como parte de mudanças nas escalas de pagamento do setor público. A ação foi mais um compromisso assumido pela Grécia com seus credores internacionais. As informações são da Associated Press.