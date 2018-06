Funcionários públicos gregos fazem greve de 24 horas

Os serviços estatais, como agências do setor tributário e de seguridade social, assim como hospitais e escolas também ficaram fechados. A greve foi convocada pelo principal sindicato do setor, o Adedy, em protesto contra a "destruição" do serviço público durante os três anos de dolorosos cortes de gastos governamentais.

As paralisações devem durar entre as 8h de hoje e 11h da quinta-feira (de Brasília). O Adedy e o sindicato do setor privado GSEE convocaram uma demonstração no centro de Atenas para as 9h30 (de Brasília). A Grécia tem sofrido cm uma série de greves gerais em protesto aos cortes do governo, que foram exigidos pelos credores internacionais em troca de ajuda para cobrir as dívidas do país. As informações são da Dow Jones.