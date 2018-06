Fundação de Carter rejeita fiscalizar votação O Carter Center, entidade de observação eleitoral do ex-presidente americano Jimmy Carter, afirmou ontem que não vai monitorar o referendo constitucional que ocorre amanhã no Egito - em meio à tensão em torno da votação. Segundo a fundação, "uma avaliação abrangente de todos os aspectos do processo do referendo" não será possível. Teme-se que, com a ausência, a legitimidade da votação seja questionada.