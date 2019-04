Fundador da Blackwater quer mercenários para derrubar Maduro

Erik Prince, o fundador da empresa de segurança privada Blackwater e um proeminente defensor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado a Casa Branca para pôr em prática um plano de mobilização de um exército privado para ajudar a derrubar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informou ontem a Reuters.

Nos últimos meses, segundo as fontes ouvidas pela Reuters, Prince buscou investimento e apoio político para tal operação de influentes partidários de Trump e exilados venezuelanos. Em reuniões reservadas nos Estados Unidos e na Europa, Prince esboçou um plano para colocar em campo até 5 mil soldados mercenários, contratados em nome do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó.

Uma fonte disse que Prince conduziu reuniões sobre o assunto em meados de abril. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Garrett Marquis, não quis comentar quando perguntado se Prince havia colocado seu plano ao governo e se seria considerado. Uma pessoa familiarizada com o pensamento do governo disse que a Casa Branca não apoiaria tal plano.

Autoridades da oposição da Venezuela não discutiram as operações de segurança com Prince, disse o porta-voz de Guaido, Edward Rodriguez, que não respondeu a perguntas adicionais da Reuters. O governo de Maduro não respondeu a um pedido de comentário.

Alguns especialistas em segurança dos EUA e da Venezuela consideraram o plano politicamente exagerado e “potencialmente perigoso” porque poderia desencadear uma guerra civil. Um exilado venezuelano próximo à oposição concordou, mas disse que os soldados privados podem ser úteis, no caso de colapso do governo de Maduro, ao fornecer segurança para uma nova administração após o conflito.

Um porta-voz de Prince, Marc Cohen, disse neste mês que ele "não tem planos de operar ou implementar uma operação na Venezuela" e se recusou a responder a outras perguntas. Lital Leshem - diretor de relações com investidores da empresa de private equity Prince, Frontier Resource Group - confirmou anteriormente o interesse de Prince pelas operações de segurança da Venezuela.

"Ele tem uma solução para a Venezuela, assim como ele tem uma solução para muitos outros lugares", disse ela, recusando-se a elaborar sua proposta. As duas fontes, com conhecimento direto do discurso de Prince, disseram que querem começar com as operações de inteligência e, mais tarde, enviar de 4.000 a 5.000 soldados de aluguel da Colômbia e de outros países latino-americanos para conduzir operações de combate e estabilização.

Guerra na Venezuela

Para Prince, a improvável jogada representa o mais recente esforço de uma longa campanha para privatizar a guerra. O filho rico de um magnata das autopeças colocou em campo empresas de segurança privada em zonas de conflito da Ásia Central à África e ao Oriente Médio.

Um dos principais argumentos, segundo uma fonte, é que a Venezuela precisa do que Prince chama de um "evento dinâmico" para romper o impasse que existe desde janeiro, quando Guaidó - o chefe da Assembléia Nacional da Venezuela - declarou a reeleição de Maduro ilegítimae invocou a constituição para assumir a presidência interina.

Maduro denunciou Guaidó, que tem sido apoiado pela maioria das nações ocidentais, como um fantoche dos EUA que está tentando fomentar um golpe. Guaidó sublinhou que ele quer uma solução pacífica, e os governos latino-americanos que reconhecem sua autoridade exortaram contra a ação militar externa. Autoridades seniores dos EUA, sem descartar a intervenção armada, também enfatizaram medidas econômicas e diplomáticas para pressionar Maduro.

As duas fontes com conhecimento direto do plano da Prince na Venezuela disseram que ele está buscando US$ 40 milhões de investidores privados. Ele também pretende obter financiamento dos bilhões de dólares em ativos venezuelanos que foram apreendidos por governos em todo o mundo, impondo sanções à nação da OPEP, um importante exportador de petróleo.

Não está claro, no entanto, como a oposição venezuelana poderia acessar legalmente esses ativos. Prince disse às pessoas em reuniões de campo, disseram as fontes, que ele acredita que Guaido tem autoridade para formar sua própria força militar, porque ele foi reconhecido internacionalmente como o líder legítimo da Venezuela.

Prince prevê uma força composta de "peruanos, equatorianos, colombianos, falantes de espanhol", disse uma das fontes, acrescentando que Prince argumenta que tais soldados seriam mais politicamente palatáveis do que os empreiteiros americanos.

Prince foi pioneiro na contratação militar privada durante a guerra do Iraque, quando o governo dos EUA contratou a Blackwater principalmente para fornecer segurança para as operações do Departamento de Estado de lá.

Em 2007, funcionários da Blackwater atiraram e mataram 17 civis iraquianos na praça Nisour, em Bagdá, provocando indignação internacional. Um dos funcionários da Blackwater envolvidos foi condenado por assassinato em dezembro e três outros foram condenados por homicídio culposo.

A Blackwater ganhou centenas de milhões de dólares em contratos militares dos EUA, principalmente no Iraque, antes de entrar para a lista proibida depois que combatentes contratados pela empresa massacraram civis em Bagdá em 2007. Seus negócios já passaram por várias reencarnações. Seu mais recente empreendimento, o Frontier Services Group, sediado em Hong Kong, tem contratos na África e na Ásia e conta com o apoio do Citic Group, grande empresa estatal chinesa de investimentos.

Prince renomeou a empresa de segurança Blackwater e a vendeu em 2010, mas ele abriu recentemente uma empresa chamada Blackwater USA, que vende munição, silenciadores e facas. Nos últimos dois anos, ele liderou uma campanha mal-sucedida para convencer o governo Trump a substituir os soldados norte-americanos no Afeganistão por empresas de segurança.

Desde 2014, Prince dirige o Frontier Services Group, sediado em Hong Kong, que tem laços estreitos com a empresa chinesa de investimentos CITIC e ajuda as empresas chinesas que operam na África com serviços de segurança, aviação e logística. Prince doou US $ 100.000 para um comitê de ação política que apoiou a eleição de Trump. Sua irmã, Betsy DeVos, é a secretária de educação do governo.