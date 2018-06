Fundador do WikiLeaks pede a libertação de Manning

Entretanto, Assange disse que "o único resultado justo" seria a libertação de Manning, que também deveria ser recompensado pelo tratamento que recebeu na prisão militar antes do julgamento.

Assange emitiu um comunicado escrito nesta quarta-feira após a sentença de Manning ter sido anunciada em Fort Meade. Manning foi condenado por 20 crimes, excluindo seis violações do Ato de Espionagem, por ter enviado documentos secretos para o WikiLeaks.

O criador do WikiLeaks criticou a administração do presidente Barack Obama, dizendo que as autoridades estão demonstrando que não existe lugar para "pessoas com consciência e princípios".