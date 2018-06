Fundadora da Zara morre aos 69 anos na Espanha

A Inditex SA, dona da Zara, emitiu um comunicado nesta sexta-feira confirmando a morte de Mera mas não forneceu mais detalhes e se recusou a comentar por email. A imprensa espanhola disse amplamente que ela, a maior acionista da Inditex, sofreu um derrame enquanto estava de férias na ilha mediterrânea de Menorca e morreu ontem em um hospital em La Coruña, cidade da região da Galícia, onde nasceu.

Mera fundou a primeira loja da Zara em 1975 em La Coruña com o marido dela na época, Armancio Ortega. Ele é listado pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo. Eles tinham planos de chamar a loja de Zorba primeiramente por causa do filme "Zorba, o grego", mas havia um bar com esse nome a poucos quarteirões de distância do local, por isso as letras de Zorba foram reorganizadas para soletrar Zara. A loja se especializou em versões de preço baixo de roupas populares mais caras, e a fórmula se tornou um sucesso levando à abertura de lojas da marca através da Espanha e internacionalmente.

Mera tinha 6,99% das ações da Inditex, de acordo com documentos da empresa na Bolsa de Valores de Madri, e sua fortuna estava estimada pela Forbes em US$ 6,1 bilhões. Segundo a revista, ela era a 195ª pessoa mais rica do mundo, mas estava em 1º lugar na sua lista de "mulheres mais ricas que construíram sua fortuna com o próprio esforço". Fonte: Associated Press.