Fundadora das Damas de Branco morre em Havana A dissidente Laura Pollán, de 63 anos, fundadora das Damas de Branco, morreu ontem, em Havana, após uma semana internada com problemas respiratórios. Professora, Laura ganhou fama em 2003, ao liderar as marchas de mulheres que pediam a libertação de 75 opositores presos na "Primavera Negra", a última onda repressiva do regime cubano. Seu marido, Héctor Maseda, havia sido condenado a 20 anos de cadeia. No ano passado, ela pediu à Igreja que intercedesse na questão e todos os presos do grupo acabaram libertados. / REUTERS