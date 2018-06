Fundamentalistas controlam 10% das mesquitas francesas

A preocupação com a radicalização dos muçulmanos na França não nasceu com os atentados de Paris. Em 2004, um relatório produzido por agentes infiltrados nas comunidades islâmicas pela Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI) advertia para o fenômeno. Dos cerca de 5 milhões de islamitas no país, uma minoria (cerca de 30 mil) é ultraconservadora. Os imãs fundamentalistas da corrente salafista wahabita, que fazem parte dessa parcela, controlam uma em cada dez mesquitas.

Sob proteção policial 24 horas por dia, o imã tunisiano Hassen Chalghoumi, reitor da mesquita Al-Nour (A Luz, em árabe), no subúrbio parisiense de Drancy, sofre perseguição de radicais islamitas por denunciar a radicalização crescente de jovens da periferia.

“Isso ocorre porque há um proselitismo de movimentos salafistas e da Irmandade Muçulmana que pregam a importação do conflito e afirmam que os ocidentais são inimigos do Islã”, diz Chalghoumi ao Estado. “Há radicais que vêm do Egito, do Iêmen, do Catar, da Arábia Saudita. Os mais jovens e pobres caem facilmente nessa armadilha”, acrescenta.

Psicólogo e coordenador da ONG Islamopsy, que dá apoio psicológico a jovens muçulmanos de periferias, como a de Gennevilliers, ao norte de Paris, Nader Alami confirma a tendência denunciada por Chalghoumi.

“Há um forte retorno do religioso nas classes populares e uma corrida ao conservadorismo entre salafistas, tablighis, sufis e membros da Irmandade Muçulmana”, diz Alami. “Quando se deparam com jovens fragilizados, com famílias desestruturadas, fracasso escolar, sem inserção no mercado de trabalho, com passagem pela criminalidade, a radicalização acontece com facilidade. E a intervenção de um pregador jihadista pode, em casos extremos, levá-los ao terror, como ocorreu com os irmãos Kouachi e Coulibaly”, afirma.

Segundo o sociólogo Mohamed Ali Adraoui, o jihadismo e o terrorismo são fenômenos individuais, reprovados até mesmo por ultraconservadores, que praticam um islã estrito, mas refutam a luta armada. “A radicalização não é necessariamente ligada ao grupo, mas ao indivíduo”, diz o professor do European University Institute, de Florença, na Itália, e autor de Du Golf aux Banlieue (Do Golfo às Periferias).

Para especialistas, a conversão de um jovem em terrorista passa pela transformação da religião em ideologia, que em geral vem acompanhada por uma viagem iniciática – para campos de treinamento ou em países onde há luta armada. “Eles são a conjunção de ideologia extremista e ação violenta”, resume o iraniano Farhad Khosrokhavar, sociólogo do Instituto de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS, na sigla em francês), autor de Radicalisation (Radicalização). “O último estágio é a viagem de iniciação, costuma ser para o Paquistão, Afeganistão, Síria ou Iêmen.”

Há quem recorra à teoria da conspiração, dizendo que os atentados fazem parte de um plano para prejudicar os muçulmanos. Especialistas creem que se trata de um sinal de radicalização de uma minoria que não pode ser associada a uma parcela maior e pacífica.

“Após os atentados, em geral, esquecemos de observar o terrorista em si, que é em geral alguém com histórico familiar horrível, que fracassou na escola, não encontrou lugar no mercado de trabalho, passou pela criminalidade e pela prisão”, diz Laurent Mucchielli, especialista em criminalidade do Conselho Nacional de Pesquisas Científica (CNRS, em francês). “O elemento religioso não está na origem.”